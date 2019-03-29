Случай на пилораме, приведший к ампутации, расследуют в Харовске

Харовские следователи возбудили уголовное дело после ЧП на лесообрабатывающем предприятии. Его работник получил тяжелейшую травму.

Известно, что пострадал 30-летний местный житель. Он трудился в цехе на бревнопильном станке и серьёзно травмировал правую руку. В результате медикам пришлось частично ампутировать молодому человеку предплечье.

«Первоначально пострадавший сообщил ложные сведения о работе с бензопилой, а руководство предприятия своевременно не известило государственную инспекцию труда о несчастном случае на производстве», —сообщается на сайте регионального управления СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.