Вологжанин накинулся с кулаками на полицейского, заступаясь за друга

Жителя Вологды будут судить за нападение на инспектора ДПС. Ударить полицейского мужчина решил, чтобы не дать тому оштрафовать товарища.

Инцидент произошёл на улице Воркутинской. Пьяный 40-летний вологжанин заметил, как на его друга оформляли административный протокол за нарушение правил дорожного движения и решил вмешаться.

Сначала он обругал инспекторов, а потом и вовсе накинулся на одного из них с кулаками. В результате сотрудник ДПС заработал сотрясение головного мозга.

«Борца за справедливость» теперь будут судить. Как сообщают в управлении следственного комитета Вологодской области, дело уже направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет за «оскорбление и применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти».