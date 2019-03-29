Вологжанин накинулся с кулаками на полицейского, заступаясь за друга

29.03.2019 [Происшествия]

Жителя Вологды будут судить за нападение на инспектора ДПС. Ударить полицейского мужчина решил, чтобы не дать тому оштрафовать товарища.

Инцидент произошёл на улице Воркутинской. Пьяный 40-летний вологжанин заметил, как на его друга оформляли административный протокол за нарушение правил дорожного движения и решил вмешаться.

Сначала он обругал инспекторов, а потом и вовсе накинулся на одного из них с кулаками. В результате сотрудник ДПС заработал сотрясение головного мозга.

 «Борца за справедливость» теперь будут судить. Как сообщают в управлении следственного комитета Вологодской области, дело уже направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет за «оскорбление и применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти».

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