Вандалы подожгли венок у вечного огня в Чагоде  

Венок у вечного огня сгорел в Чагоде. По предварительной версии, причиной пожара является поджог.

Инцидент произошёл 28 марта, около семи часов вечера. Пожарные были на месте через несколько минут и потушили пламя, сообщают в ГУ МЧС по Вологодской области.

Венок принадлежал администрации поселка. Это уже не первый случай подобного вандализма в Чагоде.