Вандалы подожгли венок у вечного огня в Чагоде
29.03.2019 [Происшествия]
Венок у вечного огня сгорел в Чагоде. По предварительной версии, причиной пожара является поджог.
Инцидент произошёл 28 марта, около семи часов вечера. Пожарные были на месте через несколько минут и потушили пламя, сообщают в ГУ МЧС по Вологодской области.
Венок принадлежал администрации поселка. Это уже не первый случай подобного вандализма в Чагоде.
Фото ГУ МЧС по Вологодской области
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