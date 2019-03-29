1,5 млн налогов скрыла предприниматель из Череповца

29.03.2019 [Происшествия]

Череповецкая предпринимательница представила в МИФНС России № 8 по Вологодской области декларацию, где указала, что у неё отсутствует доход. Однако, это оказалось ложью: она не хотела платить 1,5 млн рублей налогово.

Череповчанку будт судить по уголовной статье «уклонение физического лица от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере».  

«В рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с обвиняемой в доход государства данной суммы налоговой задолженности», - комментируют в прокуратуре Вологодской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Череповецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Тэги: налоги

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