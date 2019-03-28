Руководство детсада в Вологодском районе объяснило ситуацию с «рвотой и жидким стулом» у воспитанников

Жители поселка Лесково Вологодского района обратили внимание на то, что детей стали часто выводить из местного детского сада из-за расстройства желудка. Родители боятся возможной эпидемии, но руководство учреждения заявляет, что поводов для беспокойства нет.

«Детей очень часто выводят из садика по различным заболеваниям, а именно рвота и жидкий стул. Директор мер не каких не принимает. Реально страшно за детей», — написали родители в соцсетях, адресовав обращение районной администрации.

В администрации МБОУ ВМР «Лесковская начальной школа-детский сад» NewsVo заверили, что описываемые симптомы всего у двух воспитанников, которые лечатся дома, и оснований для закрытия на карантин пока нет.

«Сегодня они в сад не пришли. Информации об их диагнозе пока нет нет. Ни из каких медучреждений звонка о том, что у них выявлена остро-кишечная инфекция не было. Если такой звонок будет, сразу закроемся на карантин», — рассказала заместитель директора Татьяна Баринова.

Оказалось, что за выявление того или иного заболевания у детей как начальной школы, так и дошкольников лежит на "плечах" воспитателей. Медик уже как пять лет не предусмотрен в штате образовательного учреждения.

«В случае выявления у ребенка признаков заболевания, он выводится из образовательной организации за оказанием медицинской помощи и постановлением диагноза. В случае выявления заболевания медработник сообщают нам о наложении карантина по тому или иному заболеванию», — пояснила Татьяна Баринова.

Последняя плановая проверка Роспотребнадзора в учреждении была в конце декабря. Никаких нареканий ни по воде, ни по питанию у инспекторов не было.