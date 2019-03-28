Кирилло-Белозерский музей объявил конкурс на создание народных аудиогидов

Конкурс по созданию аудиогидов «Что-то дивное в русской глуши…» объявил Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Организаторы ждут личных рассказов об экспонатах, природе, улицах и прочих местах, связанных с историей Кирилло-Белозерского монастыря.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить текст, записать его в формате mp3 (от 5 до 45 минут). Затем создать аккаунт на сайте https://izi.travel/ru и разместить там аудиогид, после чего нужно отправить заявку участника на электронный адрес музея museum@kirmuseum.org.

Принимать работы будут с 1 апреля по 10 августа 2019 года.

Итоги конкурса подведут в день празднования 95-летия музея.