Женщина погибла во время пожара в своём доме в Соколе

28.03.2019 [Происшествия]

59-летняя женщина погибла во время пожара в деревянном доме в городе Сокол Вологодской области. ЧП произошло на улице Интернатная, 16.

Двухэтажное здание на несколько квартир загорелось в восьмом часу утра. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнём были охвачены оба этажа. Из горевших помещений удалось спасти трёх человек и эвакуировать ещё восьмерых жильцов.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. Погорельцев планируют разместить в жилье из маневренного фонда.

Тэги: пожар, гибель людей
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области

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