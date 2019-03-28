Женщина погибла во время пожара в своём доме в Соколе

59-летняя женщина погибла во время пожара в деревянном доме в городе Сокол Вологодской области. ЧП произошло на улице Интернатная, 16.

Двухэтажное здание на несколько квартир загорелось в восьмом часу утра. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнём были охвачены оба этажа. Из горевших помещений удалось спасти трёх человек и эвакуировать ещё восьмерых жильцов.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. Погорельцев планируют разместить в жилье из маневренного фонда.