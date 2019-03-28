Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире

17-летнюю Анастасию Борисевич, которая сбежала из дома в Череповце в феврале, нашли мёртвой в квартире на западе Москвы. О нахождении трупа ребёнка в полицию сообщила хозяйка жилья.

«В полицию поступило сообщение от 43-летней женщины. Она рассказала, что обнаружила в туалете своей квартиры, располагающейся на улице Кременчугская, труп девочки. На её теле не было внешних признаков насильственной смерти», — сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, череповчанка погибла 26 марта. Тело забрали в морг, причину смерти предстоит установить медэкспертам.

Девушка находилась в федеральном розыске с 22 февраля 2019 года.