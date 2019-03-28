Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире

28.03.2019 [Происшествия]

17-летнюю Анастасию Борисевич, которая сбежала из дома в Череповце в феврале, нашли мёртвой в квартире на западе Москвы. О нахождении трупа ребёнка в полицию сообщила хозяйка жилья.

«В полицию поступило сообщение от 43-летней женщины. Она рассказала, что обнаружила в туалете своей квартиры, располагающейся на улице Кременчугская, труп девочки. На её теле не было внешних признаков насильственной смерти», — сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, череповчанка погибла 26 марта. Тело забрали в морг, причину смерти предстоит установить медэкспертам.

Девушка находилась в федеральном розыске с 22 февраля 2019 года.

 

Тэги: подростки, гибель ребенка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб
В Череповецком районе хотели оштрафовать жителя, восстановившего дорогу между деревней и островом
Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии
Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области
В марте вологжанам рекомендуют передавать показания электросчетчиков с помощью смс и электронной почты
Череповчанка собрала 140 тысяч рублей пожертвований, обманув людей о своем диагнозе и смерти
"Единая Россия" отклонила законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников
В Великом Устюге сотрудника предприятия, который отказывался работать, приковали цепью к бетонной плите
Два грузовика столкнулись под Череповцом: погибли три человека
В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»
28.03.2019 [Происшествия]

Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии

5029
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кирилло-Белозерский музей объявил конкурс на создание народных аудиогидов
Фотокамера за 150 тысяч, ремонт Audi и обеды для важных персон: NewsVo изучил стратегические расходы ЗакСобрания Вологодской области
Женщина погибла во время пожара в своём доме в Соколе
Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире
Администрацию Вожеги оштрафовали за «снежный вал» у дороги
40 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Вологодской области
«Олимпийской наградой» главы Грязовецкого района заинтересовались местные жители
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5624
0
28.03.2019 [БлогоVO]

По четным – гражданин, по нечетным – деньги тырит...

163
0
27.03.2019 [Обзор Прессы]

Череповчанка, сломавшая из-за гололеда ногу, взыскала с коммунальщиков 100 тысяч рублей

355
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика