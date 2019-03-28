Администрацию Вожеги оштрафовали за «снежный вал» у дороги

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей администрацию посёлка Вожега. Такое наказание было назначено за «снежный вал высотой более 0,5 метра» вдоль дорог и неустановленные знаки. На нарушение обратили внимание инспекторы ГИБДД, в итоге дело дошло до суда.

«Отсутствовала информация для участников дорожного движения о вводимых ограничениях и об изменении в организации дорожного движения с помощью соответствующих технических средств, информационных щитов и средств массовой информации», — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Во время заседания глава администрации Сергей Кошелев просил освободить муниципалитет от ответственности ввиду малозначительностьи нарушения. Однако суд не нашёл оснований для этого. Постановление о штрафе в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.