40 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Вологодской области

Более 2,5 тысяч км дорог отремонтируют в Вологодской области в ближайшие пять лет. Реализация работ обойдётся в 40 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

На 2019 год уже определен конкретный перечень дорог:

- Вологда – Норобово (Вологодский район);

- Лентьево – Бабаево – Борисово Судское (Бабаевский район);

- Череповец-Белозерск-Липин Бор (Череповецкий район);

- Прилуки – Дубровское (Вологодский район);

- Грязовец-Вохтога (Грязовецкий район);

- Воскресенское-Иванов Бор-Кириллов (Череповецкий район);

- Шексна – Сизьма (Шекснинский район).

В крупнейших городах региона — Вологде и Череповце, а также на территории Череповецкого района в 2019 году планируется провести ремонт на 22 улицах, сообщают в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

Заключить госконтракты с подрядчиками планируется до 30 мая 2019 года.