40 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Вологодской области

28.03.2019 [Общество]

Более 2,5 тысяч км дорог отремонтируют в Вологодской области в ближайшие пять лет. Реализация работ обойдётся в 40 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

На 2019 год уже определен конкретный перечень дорог:

- Вологда – Норобово (Вологодский район);
- Лентьево – Бабаево – Борисово Судское (Бабаевский район);
- Череповец-Белозерск-Липин Бор (Череповецкий район);
- Прилуки – Дубровское (Вологодский район);
- Грязовец-Вохтога (Грязовецкий район);
- Воскресенское-Иванов Бор-Кириллов (Череповецкий район);
- Шексна – Сизьма (Шекснинский район).

В крупнейших городах региона — Вологде и Череповце, а также на территории Череповецкого района в 2019 году планируется провести ремонт на 22 улицах, сообщают в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

Заключить госконтракты с подрядчиками планируется до 30 мая 2019 года. 

Тэги: ремонт дорог

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