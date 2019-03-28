«Олимпийской наградой» главы Грязовецкого района заинтересовались местные жители

28.03.2019 [Политика]

Жители Грязовецкого района вологодской области выяснили, что их глава имеет медаль президента РФ за «Олимпийские зимние игры в Сочи». Наличие такой награды у муниципального служащего удивило грязовчан. За разъяснением они обратились к губернатору.

«Известно, что данная медаль, согласно ее статусу, вручалась гражданам "...внесшим значительный вклад в подготовку и проведение Игр в Сочи". Прошу сообщить, какой вклад в организацию и проведение данных игр внес лично Глава Грязовецкого района? Или это были средства из бюджета Грязовецкого района, направленные на проведение Олимпийских игр?», — поинтересовался житель Грязовца у главы региона в онлайн-приемной.

Ответ пришел от Департамента физической культуры и спорта Вологодской области:

«М.А. Лупандин был представлен к награждению за активное участие в решении организационных вопросов проведения Эстафеты Олимпийского огня и Эстафеты Паралимпийского огня, а также за развитие паралимпийского движения на территории Вологодской области», — комментируют в департаменте.

Вологда принимала эстафету Олимпийского огня 20 октября 2013 года. Факел пронесли 130 человек.  Newsvo рассказывал, как это было

Тэги: награды, олимпиада, Грязовец

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