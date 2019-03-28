Детсад в Шексне закрыли из-за протекающей крыши

28.03.2019 [Общество]

Детский сад «Гусельки» на улице Садовой в Шексне фактически перестал работать из-за протекающий кровли. Дыры в крыше образовались ещё осенью, но их до сих пор не могут заделать.

По словам шекснинцев, летом кровлю точечно отремонтировали. На работы было потрачено 180 тысяч рублей. Уже осенью началались первые протечки, весной ситуация с ухудшилась.

1 марта половина воспитанников детского сада была отправлена домой. Заниматься в группах стало невозможно из-за воды, капающей с потолка.

«16 марта впервые на крыше появились три мужчины (один из которых ушел через некоторое время), которые бродили по крыше, курили, разговаривали по телефону, один что-то мазал кистью между делом (1/10 от времени на крыше). Что за безразличие властей! Где контролирующие органы», —  написали люди в онлайн-приемную губернатора, в надежде, что он поможет разобраться с ремонтом кровли.

В управлении образования Шекснинского района чиновники оказались в курсе ситуации. Однако, большой проблемы в этом не увидели. Они пояснили, что три группы в «Гусельках», действительно, закрыты в связи с ремонтом кровли. Изначально планировалось приостановить работу групп с 1 по 15 марта. Но затем сроки продлили.

В департаменте образования Вологодской области уточнили, что ремонт пришлось перенсти из-за погодных условий, которые не позволяли вести работы:

«В настоящее время осуществлены необходимые ремонтные работы. Протечек в дошкольных группах не имеется. С 21 марта 2019 года будут проводиться работы по косметическому ремонту помещений вышеуказанных групп».

С 1 апреля детский сад заработает в штатном режиме, обещают чиновники.

Тэги: протечки, детские сады

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