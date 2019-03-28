«Амбивалентность»: фильм о любви и границах безумия покажут в Вологде
28.03.2019 [Культура]
Фильм «Амбивалентность» режиссёра Антона Бильжо выходит в прокат 28 марта. Это история о любовном треугольнике и о том, что безумие ближе, чем кажется.
Главными героями картины стали два психиатра. Они очень по-разному воспринимают жизнь. Один хочет поступать правильно. Второй — ставить эксперименты. Оба они влюбляются в одну женщину. По жанру это психодрама с элементами триллера.
Картина получила специальный приз за режиссуру на фестивале «Окно в Европу-2018» и стала, по мнению критиков, одной из самых необычных и завораживающих в программе.
Посмотреть фильм в Вологде можно в кинотеатрах «Салют» и «Синемапарк».