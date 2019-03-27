40 улиц Вологды затронул за одну ночь ямочный ремонт

Ямочный ремонт в ночь с 26 на 27 марта прошёл на 40 участках улиц в четырёх районах Вологды: Центр, Заречье, 5-6 мкрн и ПЗ. Дорожники вели работы по технологии литого асфальтирования.

«Смесь отличается повышенным содержанием битума и высокой температурой подачи - до 250 градусов по Цельсию. Такая технология ликвидации выбоин эффективна при высокой влажности покрытия и сложных погодных условиях», — приводит пресс-служба администрации Вологды слова мастера ООО «Магистраль» Павла Шишова.

Для застывания отремонтированного участка хватает 10 минут, после чего по нему можно ездить.

Работы по ямочному ремонту в Вологде начались в середине марта. За это время дорожники залатали дыры на улицах Возрождения, Гагарина, Горького, Клубова, Костромская, Можайского, Северная, Чехова и др. В течение недели компания «Магистраль» планирует отремонтировать еще 300 квадратных метров дорожного полотна.