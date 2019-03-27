Мужчина с топором напал на охранника ночного клуба в Череповце

27.03.2019 [Происшествия]

Череповчанин стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Он замахнулся топором на охранника, не пустившего его в ночной клуб.

Инцидент произошёл поздно вечером на улице Леднева. Злоумышленник долго пытался припарковаться возле клуба, чем обратил на себя внимание охраны. Справившись с этой задачей, молодой мужчина решил зайти внутрь, но его не пустили, так как он уже был сильно пьян.

«Гражданин начал спорить с работниками заведения, но, получив отказ, подошел к своему авто, достал из багажника топор и вернулся в фойе здания. Мужчина замахнулся на одного из охранников топором, но, к счастью, не попал», — сообщают в Управлении Росгвардии по Вологодской области.

Дебошира задержали бойцы вневедомственной охраны. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до двух лет.

Тэги: топор, нападение, пьянство

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