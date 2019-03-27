Внедорожник врезался в грузовик в Сямженском районе: погиб человек

27.03.2019 [Происшествия]

ДТП на 568 км автодороги Москва – Архангельск унесло жизнь 46-летней женщины. Она была пассажиркой внедорожника Great Wall, который столкнулся с грузовым Mercedes.

Авария произошла около двух часов дня. По предварительной информации, мужчина за рулём китайского авто выехал на встресчную полосу, где и произошло столкновение.

45-летний водитель Great Wall и девушка-пассажирка 18 лет доставлены в больницу, заявляют в региональном управлении МВД. Пострадал ли водитель грузовика – не сообщается. Известно, что Mercedes перевернулся в кювет.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

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