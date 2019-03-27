«Чёрного лесоруба» поймали на делянке в Вологодской области

27.03.2019 [Происшествия]

Сотрудники уголовного розыска поймали с поличным молодого мужчину, рубившего хвойный лес в Бабушкинском районе. Делянка находилась в 10 километрах от села Рослятино.

К моменту приезда полицейских злоумышленник успел спилить и подготовить к трелевке 22 дерева. Он собирался вывезти их на тракторе МТЗ-82. Ущерб лесному фонду составил порядка 155 тысяч рублей.

«Лесоруба» задержали, у него изъяли трактор и бензопилу. Имущество подозреваемого, как отмечает региональное управление МВД, по решению суда может быть передано в соответствующие органы для обеспечения возмещения ущерба.

Задержанному 32 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: черные лесорубы
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

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