Работу выставки «Семь раз отмерь — один отрежь» в Вологодском районе продлили до 20 апреля

27.03.2019 [Культура]

Экспозиция «Семь раз отмерь — один отрежь» в Доме-музее Александра Можайского будет открыта до 20 апреля. Она посвящена истории мер и измерительных приборов. Все экспонаты датируются XIX – XX столетиями.

Посетители узнают, как выглядят четверик, золотник и черта, сколько вмещают в себя мерные кружки XIX века и рюмки-лафитник.

Дом-музей Можайского выбран для выставки неслучайно: развитие авиации и космонавтики немыслимо без метрологии. Так, Александр Фёдорович активно использовал в вычислениях и описаниях «воздухолетательного снаряда» такие меры длины, веса и объёма, как аршин, фут, фунт, пуд.

Музей находится в Вологодском районе, в селе Можайское, и открыт с 10 до 17 часов.

Тэги: выставки, музей Можайского

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