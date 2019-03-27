Работу выставки «Семь раз отмерь — один отрежь» в Вологодском районе продлили до 20 апреля

Экспозиция «Семь раз отмерь — один отрежь» в Доме-музее Александра Можайского будет открыта до 20 апреля. Она посвящена истории мер и измерительных приборов. Все экспонаты датируются XIX – XX столетиями.

Посетители узнают, как выглядят четверик, золотник и черта, сколько вмещают в себя мерные кружки XIX века и рюмки-лафитник.

Дом-музей Можайского выбран для выставки неслучайно: развитие авиации и космонавтики немыслимо без метрологии. Так, Александр Фёдорович активно использовал в вычислениях и описаниях «воздухолетательного снаряда» такие меры длины, веса и объёма, как аршин, фут, фунт, пуд.

Музей находится в Вологодском районе, в селе Можайское, и открыт с 10 до 17 часов.