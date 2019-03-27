Охранники работали без лицензии на «Вотчине Деда Мороза»

27.03.2019 [Общество]

Трём сторожам «Вотчины Деда Мороза» придётся заплатить административный штраф за отсутствие лицензий. Работая в резиденции, они имели широкие полномочия по охране объектов, которыми не может обладать простой сторож.

Нарушение выявило лицензионное управление Росгвардии, его сотрудники составили протокол и оштрафовали мужчин на полторы тысячи рублей. Это решение они пошли обжаловать в суд, ссылаясь на то, что работали в ООО «Вотчина» сторожами на основании трудового договора. Однако их обязанности, перечисленные в должностной инструкции, полностью совпадали с полномочиями частного охранника.

Так, «сторож» имел возможность проверять документы у посетителей и досматривать людей, следить за сохранностью имущества, проверять сигнализации, имел возможность задерживать правонарушителей.

Такую работу, в соответствии с законом «О частной охранной деятельности на территории Российской Федерации», нельзя осуществлять без специальной лицензии.  Суд в итоге оставил жалобы сторожей без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

 

Тэги: охранники, вотчина Деда Мороза

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