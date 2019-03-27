Пьяный вологжанин напал с ножом на инвалида в коляске

27.03.2019 [Происшествия]

Вологжанина отправят в колонию за покушение на убийство инвалида-колясочника. Он напал на беспомощного человека без каких-либо причин.

Инцидент произошёл в июле 2018 года в посёлке Молочное. 36-летней местный житель, будучи пьян, встретил мужчину в инвалидном кресле возле магазина и решил его убить. Знакомы они ранее не были.

«Обвиняемый вооружился ножом и нанес им не менее 10 ударов по телу, а также ударил кулаком в голову ранее незнакомого 47-летнего инвалида 1 группы», — говорится в сообщении управления СКР по Вологодской области.

Мужчина успел закрыться руками от нападавшего, из-за чего клинок ножа согнулся и не нанёс серьёзных ран. Преступника от пострадавшего оттащили работники и посетители магазина.   

Нападавшего вологжанина признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Тэги: покушение на убийство, пьянство, инвалиды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В Череповецком районе хотели оштрафовать жителя, восстановившего дорогу между деревней и островом
Суд в Вологде отказал сотруднице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова
«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино
В марте вологжанам рекомендуют передавать показания электросчетчиков с помощью смс и электронной почты
Череповчанка собрала 140 тысяч рублей пожертвований, обманув людей о своем диагнозе и смерти
"Единая Россия" отклонила законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников
В Великом Устюге сотрудника предприятия, который отказывался работать, приковали цепью к бетонной плите
Два грузовика столкнулись под Череповцом: погибли три человека
В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»
27.03.2019 [Политика]

Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области

1703
0
27.03.2019 [Общество]

Охранники работали без лицензии на «Вотчине Деда Мороза»

471
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужчина с топором напал на охранника ночного клуба в Череповце
Студент покончил с собой в Великом Устюге
Внедорожник врезался в грузовик в Сямженском районе: погиб человек
Писать «Тотальный диктант» вологжане будут в театрах
«Чёрного лесоруба» поймали на делянке в Вологодской области
Работу выставки «Семь раз отмерь — один отрежь» в Вологодском районе продлили до 20 апреля
Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5526
0
27.03.2019 [БлогоVO]

Усть-Илимск передает привет Вологодской области 

316
0
27.03.2019 [Обзор Прессы]

Исповедь уволенной барнаульской учительницы: «В школу больше не вернусь»

593
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика