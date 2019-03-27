Пьяный вологжанин напал с ножом на инвалида в коляске

Вологжанина отправят в колонию за покушение на убийство инвалида-колясочника. Он напал на беспомощного человека без каких-либо причин.

Инцидент произошёл в июле 2018 года в посёлке Молочное. 36-летней местный житель, будучи пьян, встретил мужчину в инвалидном кресле возле магазина и решил его убить. Знакомы они ранее не были.

«Обвиняемый вооружился ножом и нанес им не менее 10 ударов по телу, а также ударил кулаком в голову ранее незнакомого 47-летнего инвалида 1 группы», — говорится в сообщении управления СКР по Вологодской области.

Мужчина успел закрыться руками от нападавшего, из-за чего клинок ножа согнулся и не нанёс серьёзных ран. Преступника от пострадавшего оттащили работники и посетители магазина.

Нападавшего вологжанина признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений). Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.