Более 10 тысяч новых фонарей установят на улицах в Вологодской области

10,5 тысяч новых фонарей появится в различных населённых пунктах Вологодской области, нуждающихся в улучшении уличного освещения. Сейчас энргетики ведут подготовку под них площадок. Полностью завершить работы они планируют осенью.

«Получены технические условия на установку светильников, ведётся проектирование. Планируем выполнить работы по обустройству систем уличного освещения до октября текущего года», — рассказал начальник управления энергетического комплекса Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Михаил Филин.

Также специалисты ремонтируют пригодные к использованию старые светильников. Так, удалось восстановить 72% фонарей в разных городах и районах. Это 3100 объектов из 4300, подлежащих ремонту.

Мастштабные работы по оздоровлению сети уличного освещения региона начались в декабре 2018 года в рамках спецпрограммы «Светлые улицы Вологодчины». На её реализацию выделено 390 миллионов рублей. Первоначальной задачей проекта было обеспечение бесперебойного освещения улиц в тёмное время суток.

«Если раньше график устанавливался, исходя из возможностей бюджетов муниципальных образований, и составлял от 1300 до 3 тысяч часов горения в год, то сейчас системы во всех населенных пунктах переведены на необходимое время работы», — пояснил Филин.

Специалисты перенастроили таймеры системы освещения в более чем тысяче населенных пунктов области. Теперь «все светильники, имеющиеся на территории Вологодской области, работают в нормативном режиме», отмечают в региональном правительстве.

Круглосуточный мониторинг обращений граждан в рамках проекта «Светлые улицы Вологодчины» ведется по телефону 8-800-600-11-35.