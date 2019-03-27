Вожегодец оказался на скамье подсудимых за оскорбление судьи на заседании

Житель Вожеги стал фигурантом уголовного дела, оскорбив судью во время заседания. Мужчина перешёл на личности, так как остался недоволен вынесенным в отношении него решением.

48-летнего местного жителя судили по административному делу за появление в пьяном виде в общественных местах. Когда он услышал решение – пять суток ареста – начал ругаться в адрес судьи «в неприличной форме, чем унизил её честь и достоинство», говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге в отношении правонарушителя возбудили новое дело, на этот раз – уголовное: по ч.2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). Его материалы следователи уже направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье – арест на шесть месяцев.