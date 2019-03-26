В Череповце иномарка проехала на «красный» и сбила на «зебре» двухлетнюю девочку в санках

В Череповце на улице Октябрьской «Форд», проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил на «зебре» двухлетнюю девочку, которую везли в санках.

ДТП произошло сегодня в 7.20 утра возле дома №70. 48-летний водитель иномарки проехал на «красный» и совершил наезд на девочку 2017 года рождения, которую перевозили на санках через проезжую часть.

В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому лица, ушибы и ссадины, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.