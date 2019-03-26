В Череповце иномарка проехала на «красный» и сбила на «зебре» двухлетнюю девочку в санках

26.03.2019 [Происшествия]
В Череповце иномарка проехала на «красный» и сбила на «зебре» двухлетнюю девочку в санках

В Череповце на улице Октябрьской «Форд», проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил на «зебре» двухлетнюю девочку, которую везли в санках.

ДТП произошло сегодня в 7.20 утра возле дома №70. 48-летний водитель иномарки проехал на «красный» и совершил наезд на девочку 2017 года рождения, которую перевозили на санках через проезжую часть.

В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому лица, ушибы и ссадины, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.

Тэги: сбили на зебре
Фото отделения ГИБДД по Череповцу

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В Череповецком районе хотели оштрафовать жителя, восстановившего дорогу между деревней и островом
Суд в Вологде отказал сотруднице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова
«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино
Череповчанка собрала 140 тысяч рублей пожертвований, обманув людей о своем диагнозе и смерти
В марте вологжанам рекомендуют передавать показания электросчетчиков с помощью смс и электронной почты
"Единая Россия" отклонила законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников
Полиция требует наказать Евгения Доможирова за организацию митинга против "мусорной" реформы, организатором которого он не являлся
Жителям предлагают проголосовать за один из шести проектов арт-пространства возле драмтеатра в Вологде
В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»
21.03.2019 [Общество]

Суд в Вологде отказал сотруднице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова

4630
2
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

4932
5
18.03.2019 [Общество]

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей

10005
15

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде ТОСы совершенствуют проекты благоустройства территорий в рамках «Народного бюджета»
ВГМХА откроет бесплатные курсы профподготовки для вологжан предпенсионного возраста
В Череповце иномарка проехала на «красный» и сбила на «зебре» двухлетнюю девочку в санках
В Вологодской области отменили карантин по гриппу и ОРВИ
В Никольске суд лишил прав водителя, за два года 20 раз оштрафованного за превышение скорости
Спектакли, кинопоказы, концерты пройдут в районах Вологодской области в рамках проекта «Культурный экспресс»
В Вожегодском районе двое детей и один взрослый погибли на пожаре из-за неисправного печного отопления
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5449
0
26.03.2019 [БлогоVO]

Самое тяжелое, что они выравнивают берег

166
0
26.03.2019 [Обзор Прессы]

Семнадцатилетний бизнесмен делает деньги из воды

552
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика