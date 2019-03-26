В Никольске суд лишил прав водителя, за два года 20 раз оштрафованного за превышение скорости

Суд временно ограничил 47-летнего жителя Никольского района в праве управления автомобилем из-за долга по штрафам ГИБДД. Всего мужчина не выплатил 16 799 рублей.

- Все исполнительные производства возбуждены на основании постановлений ГИБДД о назначении административных наказаний за нарушение ПДД. В течение 2017-2018 годов мужчина 20 раз был привлечен к административной ответственности за превышение скорости. Назначенные административные штрафы не уплачены до настоящего времени, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

На суд мужчина не явился, хотя был извещен надлежащим образом. Дело было рассмотрено без его участия.

Суд принял во внимание, что должник долгое время уклоняется от уплаты штрафов, сумма долга превышает 10 000 рублей.

- Никольский районный суд удовлетворил требование судебного пристава-исполнителя и установил мужчине временное ограничение на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством, предоставленным на основании водительского удостоверения категории «В», до исполнения обязательств по исполнительным производствам, - сообщает пресс-служба.

Это означает, что получить обратно права мужчина сможет только после того, как оплатит штрафы. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.