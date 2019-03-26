Спектакли, кинопоказы, концерты пройдут в районах Вологодской области в рамках проекта «Культурный экспресс»

26.03.2019 [Культура]

В Вологодской области стартовал проект «Культурный экспресс». В его афише для 100 городских и сельских поселений области более 120 театральных постановок, кинопоказов, мастер-классов и концертных программ.

В гастролях примут участие артисты семи ведущих учреждений культуры области. «Культурный экспресс» пройдет в два этапа. Первые творческие встречи состоятся уже в конце марта и завершаться до начала лета. С первого августа и до конца сентября «культурный экспресс» вновь отправится в районы.

«20 тысяч человек зрительской аудитории уже ждут «Культурный экспресс» у себя в районах. Вход на все мероприятия – свободный. Сегодня руководители театров, образовательных учреждений, центра народной культуры и филармонии получили первые путевые листы. Так, первым в начале апреля в Бабаево выступит ансамбль песни и танца «Русский Север», - рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Главная задача проекта, по словам главы региона, – равный доступ всех жителей региона к культурным мероприятиям области.

Старт проекта «Культурный экспресс» приурочен к Дню работника культуры, который отмечается 25 марта. По данным пресс-службы губернатора,  ежегодно на территории области проходят более 200 тысяч творческих мероприятий.

«В этот день я хочу выступить с инициативой. На федеральном уровне есть много званий и наград для лучших работников культуры. В Вологодской области пока нам похвастаться нечем. Поэтому предлагаю учредить знак «Заслуженный работник культуры Вологодской области», чтобы ежегодно встречаться и отмечать творческие успехи наших специалистов», - резюмировал Олег Кувшинников.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"  

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