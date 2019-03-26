В Вожегодском районе двое детей и один взрослый погибли на пожаре из-за неисправного печного отопления
В Вожегодском районе пожар унес жизни троих человек, двое из которых - дети. Трагедия произошла сегодня ночью в поселке Кадниковский.
В 3.06 на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном деревянном жилом доме. Когда пожарные прибыли на место, крыша дома уже горела открытым пламенем. Жильцы соседней квартиры и 37-летняя хозяйка квартиры, где произошел пожар, смогли самостоятельно покинуть помещение до приезда спасателей. Женщина с ожогами лица дыхательных путей и кистей рук была госпитализирована в Вожегодскую центральную районную больницу.
- В настоящее время медиками принято решение о транспортировке пострадавшей в ожоговый центр Череповца. На месте пожара обнаружены останки троих погибших, предположительно, это супруг пострадавшей и двое детей: девочка 15 лет и мальчик 17 лет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается. Основная рабочая версия пожара - неисправность печного отопления, - прокомментировала начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Вологодской области Ксения Колотилова.