В Вожегодском районе двое детей и один взрослый погибли на пожаре из-за неисправного печного отопления

В Вожегодском районе пожар унес жизни троих человек, двое из которых - дети. Трагедия произошла сегодня ночью в поселке Кадниковский.

В 3.06 на пульт пожарной части поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном деревянном жилом доме. Когда пожарные прибыли на место, крыша дома уже горела открытым пламенем. Жильцы соседней квартиры и 37-летняя хозяйка квартиры, где произошел пожар, смогли самостоятельно покинуть помещение до приезда спасателей. Женщина с ожогами лица дыхательных путей и кистей рук была госпитализирована в Вожегодскую центральную районную больницу.