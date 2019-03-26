Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство об УДО Варвары Карауловой 16 апреля

26.03.2019 [Общество]

Вологодский городской суд назначил на 16 апреля рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденной за попытку примкнуть к запрещенному в России "Исламскому государству" Варвары Карауловой. Об этом сегодня сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, девушка была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной террористической группировке в 2016 году.  Летом 2015 года студентку задержали на турецко-сирийской границе, когда она пыталась попасть на территорию Сирии. Об исчезновении Карауловой объявил ее отец. Ее вернули в Россию, а в октябре арестовали, посчитав, что она сохранила связь с Айратом Саматовым, предполагаемым вербовщиком ИГ.

Приговором Московского окружного военного суда от 22 декабря 2016 года Варвара Караулова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 205.5 УК РФ (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической).  Ей было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Девушка отбывает наказание в женской колонии в Вологде.

 

Тэги: ИГИЛ

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