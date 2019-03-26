В Шекснинском районе неизвестные похитили золотые украшения с иконы в часовне Ксении Петербугской
В Шекснинском районе неизвестные похитили золотые украшения из часовни Блаженной Ксении Петербургской. Инцидент произошел в ночь на 25 марта в деревне Соловарка.
- Злоумышленники похитили золотые украшения, которые верующие оставляют чудотворному образу в знак благодарности за исполнение просьб и желаний. Икона Ксении Петербуржской - одна из самых популярных у прихожан и весь ее оклад был увешан разными подношениями, среди которых были и дорогие кольца, цепочки, браслеты, нательные крестики. Тем не менее, нашелся злодей, рука которого не дрогнула снять с иконы украшения, чтобы впоследствии реализовать их,- сообщает газета "Звезда" Шекснинского района.
В настоящее время полиция проводит следственно-розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам (88751) 2-12-40 (полиция); (8-817-51) 2-24-64 (телефон доверия).