В Шекснинском районе неизвестные похитили золотые украшения с иконы в часовне Ксении Петербугской

В Шекснинском районе неизвестные похитили золотые украшения из часовни Блаженной Ксении Петербургской. Инцидент произошел в ночь на 25 марта в деревне Соловарка.

- Злоумышленники похитили золотые украшения, которые верующие оставляют чудотворному образу в знак благодарности за исполнение просьб и желаний. Икона Ксении Петербуржской - одна из самых популярных у прихожан и весь ее оклад был увешан разными подношениями, среди которых были и дорогие кольца, цепочки, браслеты, нательные крестики. Тем не менее, нашелся злодей, рука которого не дрогнула снять с иконы украшения, чтобы впоследствии реализовать их,- сообщает газета "Звезда" Шекснинского района.