58-летнюю жительницу Верховажья нашли мертвой в собственной квартире

В Верховажье следователи проводят проверку по факту смерти 58-летней женщины. Пенсионерка была найдена мертвой в собственной квартире.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, тело 58-летней женщины обнаружено накануне днем по месту жительства в многоквартирном деревянном доме. На теле погибшей нет видимых телесных повреждений. Квартира была задымлена от загоревшейся на печи материи. На месте происшествия находился сожитель погибшей в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти женщины. Проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. Точную причину смерти хозяйки квартиры установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.