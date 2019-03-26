Суд обязал областной департамент природных ресурсов замежевать земли заказника «Гладкий бор» в Никольском районе

В Никольском районе прокуратура обнаружила нарушения требований федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях. Проверка показала, что в заказнике «Гладкий бор» не проведены кадастровые работы по определению границ зон с особыми условиями использования.

- До настоящего времени департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области кадастровые работы по определению границ зон с особыми условиями использования в отношении указанной особо охраняемой природной территории не проведены. Указанные обстоятельства могут повлечь нецелевое использование земель комплексного (ландшафтного) государственного природного заказника «Гладкий бор» и привести к утрате данной территории, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Чтобы добиться межевания, прокурор Никольского района направил исковое заявление в Вологодский городской суд, которое рассмотрено и удовлетворено. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области обязали до конца 2019 года принять меры к проведению кадастровых работ по определению границ зон с особыми условиями использования и поставить на государственный кадастровый учет особо охраняемой природую территорию регионального значения.