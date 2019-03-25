В Великом Устюге сотрудника предприятия, который отказывался работать, приковали цепью к бетонной плите
В Великом Устюге следователи проводят проверку по заявлению одного из местных жителей. Мужчина пришел в полицию и рассказал, что начальник приковал его цепью к бетонной плите за отказ выполнять работы.
Инцидент произошел на территории бывшего судоремонтного завода 19 марта.
- Проводится проверка по заявлению жителя Великого Устюга. 20 марта мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что его работодатель за отказ выполнять работы приковал за ногу цепью к бетонной плите. Это было вечером 19 марта. Мужчине удалось освободиться, и с остатком цепи на ноге он пришел в полицию, - рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета.
Освободить мужчину от цепи помогли спасатели: они выехали в отдел полиции и сняли ее с ноги с помощью специального инструмента. По предварительным данным, пострадавший работал у индивидуального предпринимателя.
- Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Пока сведения противоречивые. Стороны конфликта не отрицают, но детали там разнятся. Если будет установлен факт, что мужчину действительно приковывали, будет возбуждено уголовное дело. В данный момент проводится проверка, - отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области.