В Великом Устюге сотрудника предприятия, который отказывался работать, приковали цепью к бетонной плите

В Великом Устюге следователи проводят проверку по заявлению одного из местных жителей. Мужчина пришел в полицию и рассказал, что начальник приковал его цепью к бетонной плите за отказ выполнять работы.

Инцидент произошел на территории бывшего судоремонтного завода 19 марта.

- Проводится проверка по заявлению жителя Великого Устюга. 20 марта мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что его работодатель за отказ выполнять работы приковал за ногу цепью к бетонной плите. Это было вечером 19 марта. Мужчине удалось освободиться, и с остатком цепи на ноге он пришел в полицию, - рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Освободить мужчину от цепи помогли спасатели: они выехали в отдел полиции и сняли ее с ноги с помощью специального инструмента. По предварительным данным, пострадавший работал у индивидуального предпринимателя.