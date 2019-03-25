В Грязовецком районе пьяный мужчина угнал с пилорамы снегоход, чтобы покататься

25.03.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе полицейские раскрыли угон снегохода. Злоумышленником оказался 25-летний грязовчанин.

В полицию обратился 25-летний житель деревни Жерноково и сообщил, что у него пропал снегоход «Буран». Заявитель рассказал, что транспортное средство пропало с охраняемой территории пилорамы, куда он его пригнал для  незначительного ремонта. В этот же вечер в отдел полиции поступила информация о ДТП на автодороге Грязовец  - Вохтога.

25-летний водитель, управлявший снегоходом, допустил столкновение с припаркованным на обочине проезжей части автомобилем марки "Хендай".

- Сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, транспортное средство ему не принадлежит и находится в угоне. Грязовчанина доставили в отдел полиции. При проверке было установлено, что задержанный уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На снегоходе он решил просто покататься, но не справился с управлением и попал в ДТП,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерной завладение транспортным средством без цели хищения) и ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Череповецком районе хотели оштрафовать жителя, восстановившего дорогу между деревней и островом
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино
Суд в Вологде отказал сотруднице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова
Череповчанка собрала 140 тысяч рублей пожертвований, обманув людей о своем диагнозе и смерти
"Единая Россия" отклонила законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
"Мусорная реформа" в Великом Устюге: для сбора мусора на улице Преминина установили телегу
23.03.2019 [БлогоVO]

На котласской дороге провалился асфальт

1473
0
21.03.2019 [Происшествия]

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины

18070
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе пьяный мужчина угнал с пилорамы снегоход, чтобы покататься
Подборка новых сериалов на ivi
В марте вологжанам рекомендуют передавать показания электросчетчиков с помощью смс и электронной почты
В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»
Полицейские задержали 28-летнего череповчанина, который хранил марихуану в кружке под тумбочкой
В Бабушкинском районе незаконно приостановили выплаты по безработице ушедшей на больничный женщине
Пеллеты, произведенные на новом предприятии в Харовске, будут продавать в Данию и Швецию
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5326
0
25.03.2019 [БлогоVO]

По вопросам борьбы с торговлей наркотиков

7
0
25.03.2019 [Обзор Прессы]

Родители погибших детей рассказали о пережитом: год трагедии в «Зимней вишне»

371
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика