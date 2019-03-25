В Грязовецком районе пьяный мужчина угнал с пилорамы снегоход, чтобы покататься

В Грязовецком районе полицейские раскрыли угон снегохода. Злоумышленником оказался 25-летний грязовчанин.

В полицию обратился 25-летний житель деревни Жерноково и сообщил, что у него пропал снегоход «Буран». Заявитель рассказал, что транспортное средство пропало с охраняемой территории пилорамы, куда он его пригнал для незначительного ремонта. В этот же вечер в отдел полиции поступила информация о ДТП на автодороге Грязовец - Вохтога.

25-летний водитель, управлявший снегоходом, допустил столкновение с припаркованным на обочине проезжей части автомобилем марки "Хендай".

- Сотрудники ГИБДД установили, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, транспортное средство ему не принадлежит и находится в угоне. Грязовчанина доставили в отдел полиции. При проверке было установлено, что задержанный уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На снегоходе он решил просто покататься, но не справился с управлением и попал в ДТП,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерной завладение транспортным средством без цели хищения) и ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).