В марте вологжанам рекомендуют передавать показания электросчетчиков с помощью смс и электронной почты

25.03.2019 [Общество]

Жители Вологодской области жалуются в соцсети на невозможность передать показания электросчетчиков через сайт «Северной сбытовой компании» и «горячую линию» поставщика. Между тем сегодня, 25 марта, - последний день для передачи показаний в этом месяце.

- Невозможно передать показания электроэнергии, 8 800 707 88 35 не отвечает длинные гудки и все. Сколько можно сидеть у телефона? – возмущается вологжанка Галина.

Начальник службы корпоративных коммуникаций ООО «Северная сбытовая компания» Елена Губина пояснила корреспонденту Newsvo, что сайт поставщика электроэнергии не выдерживает наплыва посетителей.

- У нас технические проблемы с сайтом в этом месяце. Если одновременно много людей начинают передавать показания, то он «подвисает». Но мы предлагаем очень много способов для передачи показаний, все они есть на обратной стороне квитанции. Для тех, кому удобнее передавать показания дистанционно, подходят передача через смс и через электронную почту, - отмечает Елена Губина.

По ее словам, в ближайшее время поставщик электроэнергии запустит новый сайт, и проблем с передачей показаний в апреле уже не будет.

Елена Губина также отметила, что «горячая линия» для передачи показаний электросчетчиков сегодня работает в усиленном режиме - с 8 до 22 часов, звонки принимают 50 операторов, однако из-за большого количества обращений также возможны трудности.

- Поэтому мы рекомендуем всем, у кого есть возможность воспользоваться дистанционными способами передачи показаний, пользоваться ими. Тогда людям, у которых нет другой возможности передать показания, кроме как через телефон, будет легче дозвониться, - говорит Елена Губина.

По электронной почте client@sevesk.ru показания электросчетчиков принимаются в формате лицевой счет – пробел - номер квартиры (если есть) – пробел – показание; ПРИМЕР: 1234567890 55 1234 или СМС - сообщением на номер +7-931-379-4-379 в формате лицевой счёт-пробел-показание; ПРИМЕР: 1234567890 1234.

В одном сообщении нужно отправлять показание по одному лицевому счету.

По электронной почте данные пишем в теле письма: только лицевой счёт , номер квартиры и через пробел показание, больше ничего писать не надо.

Тэги: электричество

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