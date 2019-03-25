В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»

25.03.2019 [Общество]
В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»

Фото: vk.com/vokrug_da_okolo

В Вологде вандалы уронили с постамента памятник букве «О». У арт-объекта повреждены кованые элементы, ему требуется ремонт.

О том, что буква опрокинута на землю, написали в соцсети вечером 23 марта. Уже утром 24 марта памятника на привычном месте не было.

- Мы сегодня встали пораньше, повели гостей города и... Где буква О?) Почему из всех новых памятников пропала именно она? – писали экскурсоводы бюро «Вокруг да около».

В городской администрации сообщили, что памятник опрокинули вандалы.

«Памятник оказался довольно крепким, вандалы отломили ажурный элемент с левой стороны, который повис в воздухе, и еще одну деталь. В 8.30 (ред. – 24 марта) на место прибыла бригада рабочих и техника. Мы попробовали вернуть арт-объект на постамент, однако в таком виде оставлять его было небезопасно, к тому же потребуются сварочные работы. Поэтому было принято решение транспортировать в мастерскую», - цитирует новостной сайт городской администрации замначальника департамента городского хозяйства Вологды Алексея Шумилова.

Характер повреждений и сроки восстановительных работ определят специалисты 25 марта. Тогда же станет известно, когда удастся вернуть букву на место.

Вчера на пустующем постаменте кто-то из вологжан слепил снеговика.

Тэги: арт-объекты, памятник букве о

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