Полицейские задержали 28-летнего череповчанина, который хранил марихуану в кружке под тумбочкой

28-летний житель Череповца задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В кармане его куртки нашли синтетический наркотик, а в его квартире – марихуану.

По данным пресс-службы УМВД по Череповцу, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в Заягорбском районе города. Во время личного досмотра в присутствии понятых в кармане верхней одежды задержанного полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство массой 0,278 грамма.

- В ходе дальнейшей работы, при осмотре в квартире по месту проживания подозреваемого, в одной из комнат под тумбой полицейские обнаружили металлическую кружку, в которой находилось вещество зеленого цвета, растительного происхождения. В ходе химического исследования было установлено, что вещество является наркотическим средством марихуана в количестве 11,29 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В настоящее время в отношении череповчанина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.