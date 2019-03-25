В Бабушкинском районе незаконно приостановили выплаты по безработице ушедшей на больничный женщине

25.03.2019 [Общество]

В Бабушкинском районе прокуратура через суд добилась отмены незаконного приказа о приостановке выплаты пособия по безработице. Местная жительница не явилась на перерегистрацию как безработная, поскольку находилась на лечении, однако в центре занятости не посчитали эту причину уважительной и временно отменили ей пособие.

Проверка исполнения требований законодательства о занятости населения была проведена после обращения женщины в прокуратуру. Согласно законодательству, выплата пособия по безработице может быть прекращена или приостановлена, если безработный без уважительных причин нарушает условия и сроки его перерегистрации в качестве безработного. Приказом начальника отдела занятости населения по Бабушкинскому району «Центра занятости населения Вологодской области» местной жительнице выплата пособия по безработице приостановлена на период с 10 января 2019 по 9 февраля 2019 в связи с нарушением сроков явки на перерегистрацию.

- Вместе с тем неявка женщины в территориальный отдел занятости обусловлена периодом нахождения ее на лечении, в связи с чем приостановку выплаты пособия на будущее нельзя считать обоснованной, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Чтобы признать причину пропуска срока перерегистрации уважительной, а приказ о приостановке выплаты пособия по безработице незаконным, прокурор обратился с иском к центру занятости в суд. Решением суда требования прокурора района удовлетворены, центр занятости обязали выплатить женщине пособие.

Тэги: безработица, пособия

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