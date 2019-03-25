Пеллеты, произведенные на новом предприятии в Харовске, будут продавать в Данию и Швецию

Новое предприятие по производству топливных древесных гранул открыли на базе ООО «Харовсклеспром». В текущем году здесь планируют произвести 36 тысяч тонн древесных гранул, сообщает пресс-служба областного правительства.

ООО «Харовсклеспром» с 2012 года успешно реализует инвестиционный проект в области освоения лесов по реконструкции производства. Фактически вложенный объем инвестиций составил 2097,3 млн. руб., что превышает плановый на 475,7 млн.руб. В настоящее время создано высокотехнологичное деревообрабатывающее производство по комплексной переработке древесного сырья с законченным циклом всех технологических процессов.

«Одним из значимых этапов модернизации нашего предприятия было создание пеллетного производства с годовым объёмом выпуска 36 тыс. тонн топливных древесных гранул. Мы обеспечили создание 22 дополнительных, высокотехнологичных рабочих мест, инвестировали порядка 300 млн. руб», - отметил генеральный директор АО «Группа компаний Вологодские лесопромышленники» Андрей Коноплев.

Основная масса пеллет будет реализовываться на экспорт в страны Европы промышленным и индивидуальным потребителям по долгосрочным договорам поставки, уже заключенным «Вологодскими лесопромышленниками» с крупными покупателями из Дании и Швеции, сообщает пресс-служба компании.

«В настоящее время на территории региона достаточно большие объемы переработки древесины. Наша основная задача - создание высокотехнологичных деревообрабатывающих производств, с комплексной переработкой сырья, позволяющих перерабатывать образующиеся древесные отходы в биотопливо. Хочу поблагодарить руководство предприятия за ведение экологически и социально ответственного бизнеса», - отметил начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"