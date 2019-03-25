Череповчанин Андрей Ламов завоевал золото Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах

Андрей Ламов из Череповца завоевал золото Чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования проходили с 21 по 24 марта, в Швеции. Вологодскую область представляли череповчане Андрей Ламов и Степан Малиновский.



Андрей Ламов одержал победу в дисциплине лонг, а так же в эстафетной гонке, вместе с напарниками по команде Владиславом Киселевым и Сергеем Горлановым. Отметим что для Андрея Ламова это были уже 8-я и 9-я победы на Чемпионатах мира.



В неофициальном медальном зачете российская сборная заняла 1 место. На счету россиян 5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей.