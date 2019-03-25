Старшеклассник из Кадуйского района Сергей Матасарь вышел в полуфинал телеолимпиады «Умники и умницы»

25.03.2019 [Общество]

Выпускник Хохловской школы Кадуйского района Сергей Матасарь вышел в полуфинал телеолимпиады «Умники и умницы». Программа с участием школьника из Вологодской области вышла в эфир 23 марта.

- Ребята показали свои знания в теме «Лики Французской революции». Серёже выпал вопрос об издании-защитнике Конституции, и он абсолютно верно ответил «Робеспьер». Этот ответ дал ему билет в полуфинал. Уверен, что и там Сергей не подкачает, - пишет в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Тэги: Умники и умницы

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