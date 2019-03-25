Пьяный вологжанин напал с ножом на сотрудника ГИБДД

33-летний житель Вологды на улице напал с ножом на сотрудника ГИБДД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел 28 февраля 2019 года. По версии следствия, пьяный 33-летний мужчина вышел из дома и на улице Конева увидел сотрудника ГИБДД. Без каких-либо причин вологжанин решил, что полицейский намерен задержать его.

- Вологжанин внезапно подошел, схватил сотрудника ГИБДД рукой за шею и приставил к ней кухонный нож. Своими действиями мужчинам создал реальную угрозу применения насилия к представителю власти, находившемуся при исполнении служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения. Сотруднику ГИБДД удалось освободиться от захвата, отобрать нож и задержать правонарушителя, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе сведения о личности подозреваемого.