Запись концерта актера Александра Филиппенко покажут в Вологодской областной филармонии

27 марта в Вологодской областной филармонии можно будет посмотреть видеозапись концерта "В поисках живой души" из Концертного зала имени П.И. Чайковского. В исполнении народного артиста России Александр Филиппенко прозвучат отрывки из произведений Николая Гоголя, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Михаила Зощенко, Варлама Шаламова, Андрея Платонова.

Александр Филиппенко – народный артист России и почетный лауреат Государственной премии РФ. Его знают как легендарного актера театра и кино, звезду команды КВН легендарного московского физтеха, знатока классики и блестящего декламатора.

Актер много снимается в кино. Одновременно с этим он выпускает несколько своих моноспектаклей, которые с успехом идут в Москве, многих городах России, а также в Израиле, США, Канаде, Англии. Артист мастерски перевоплощается в абсолютно другого человека. Все его работы тщательно избираются и репетируются.

Мастерство Александра Георгиевича как чтеца неоднократно отмечалось требовательным жюри. Так в 1999 году он стал обладателем Государственной премии за моноспектакль «Мертвые души». Актера отличает серьезный подход в выборе литературы для чтецкого репертуара. Он читает со сцены более 40 лет, постоянно работая над созданием новых образов и программ. Его особое отношение с музыкой слова подтверждается наградой полученной в номинации «За верность идеалам высокой литературы на эстраде».

Начало концерта в 17:30. Вход свободный.