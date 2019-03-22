Прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации мусорного полигона под Вытегрой

Череповецкая природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации фирмой «Экостар» полигона ТБО вблизи Вытегры.

Проверка показала, что на территории полигона ТБО в нарушение требований законодательства не осуществляется радиационный контроль принимаемых отходов, дозиметр отсутствует.

- При размещении отходов не обеспечивается технологический цикл по их изоляции: промежуточная изоляция отходов уплотненного слоя на полигоне не осуществляется. В местах разгрузки отходов отсутствуют сетчатые ограждения, которые должны устанавливаться как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте. Дезбарьер (контрольно-дезинфицирующаяванна), установленная при въезде на территорию полигона не используется по назначению, - сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

В нарушение правил санитарной и пожарной безопасности прилегающая к полигону ТБО территория лесного фонда захламлена твердыми бытовыми отходами.

Кроме того, выяснилось, что ООО «Экостар» не проводит исследование атмосферного воздуха, подземных вод и почвы на ряд показателей, определенных санитарным законодательством.

По факту нарушений прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Экостар» и его генерального директора. Кроме того, в адрес руководителя фирмы внесено представление об устранении нарушений закона.