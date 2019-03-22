500 литров конфискованного в Вологодской области алкоголя отправили на утилизацию в Ивановскую область

22.03.2019 [Экономика]

Около 500 литров конфискованной алкогольной и спиртосодержащей продукции отправили на утилизацию вологодские приставы.

В основном алкоголь был изъят из розничной торговли в ходе проверок, проводимых правоохранительными органами по всей территории Вологодской области. Часть продававших его предпринимателей не имели соответствующей лицензии, в ряде случаев продукция не отвечала обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических норм.

- Так, у предпринимательницы из областной столицы конфисковано белее 50 бутылок водки, а жительница Череповца реализовывала через свою торговую точку нелицензированную парфюмерную продукцию. В отношении обеих дам, а также других предпринимателей, нарушающих требования законодательства, судебными органами вынесены решения о конфискации продукции и назначении штрафных санкций, - сообщает пресс-служба вологодского управления судебных приставов.

Штрафы бизнесмены уже оплатили, а алкогольная продукция была передана представителям специализированной организации, имеющей право на оказание услуг по ее перевозке, хранению и переработке. Конфискат отправился на утилизацию в Ивановскую область.

Тэги: алкоголь, конфискация

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