В Кадуйском, Тарногском и Устюженском районах 24 марта пройдут выборы трех глав сельских поселений

22.03.2019 [Политика]

В трех районах Вологодской области 24 марта пройдут выборы, сообщает сайт регионального правительства.

- Новых глав досрочно выберут жители сельских поселений Никольское Кадуйского района, Спасское Тарногского района и Желябовское Устюженского района. Кроме того, в сельском поселении Желябовское пройдут и досрочные выборы депутатов Совета поселения второго созыва. Участие в голосовании смогут принять более четырех тысяч избирателей, - говорится в сообщении.

В трех районах будут работать 15 участковых избирательных комиссий. На всех избирательных участках будет организована видеофиксация с использованием видеокамер, а также будет применяться технология ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

Тэги: выборы

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