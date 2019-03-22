В Кадуйском, Тарногском и Устюженском районах 24 марта пройдут выборы трех глав сельских поселений

В трех районах Вологодской области 24 марта пройдут выборы, сообщает сайт регионального правительства.

- Новых глав досрочно выберут жители сельских поселений Никольское Кадуйского района, Спасское Тарногского района и Желябовское Устюженского района. Кроме того, в сельском поселении Желябовское пройдут и досрочные выборы депутатов Совета поселения второго созыва. Участие в голосовании смогут принять более четырех тысяч избирателей, - говорится в сообщении.

В трех районах будут работать 15 участковых избирательных комиссий. На всех избирательных участках будет организована видеофиксация с использованием видеокамер, а также будет применяться технология ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.