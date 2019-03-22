В Шексне водителя, повторно задержанного пьяным за рулем, приговорили к обязательным работам

22.03.2019 [Происшествия]

Шекснинский районный суд признал 36-летнему мужчине виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как установлено судом, 7 июня 2016 года уже был оштрафован за пьяное вождение на 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако мужчина, достоверно зная, что ранее уже был подвергнут административному наказанию, вновь сел за руль автомобиля «GREAT WALL» пьяным и был остановлен 6 января 2019 года на одной из улиц в Шексне. С помощью алкотестера было установлено состояние алкогольного опьянения.

Судом мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, но не свыше 4 часов в день, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: пьяные водители

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