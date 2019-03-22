Череповецкий «Алмаз» дважды уступил «СКА 1946» в четвертьфинале Кубка Харламова

20 и 21 марта в Санкт-Петербурге прошли два первых матча 1/4 финала плей-офф МХЛ. Череповецкий «Алмаз» встречался с лидером Регулярного чемпионата «СКА 1946».

В первом матче череповчане дважды уступали в счёте 0:1 и 1:2, но в середине третьего периода Герман Грачёв сравнял счет. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых штрафных бросков победу "армейцам" принёс гол Кирилла Марченко - 3:2.

Во втором матче «Алмаз» проигрывал со счетом 0:2 почти до конца основного времени матча, но потом команде удалось отыграться. Артём Марком сократил отставание, реализовав большинство на 59-й минуте матча. А за 4 секунды до конца основного времени Никита Колесников сравнял счёт - 2:2. Дополнительное время не виявило победителя, а в серии буллитов вновь выиграли "армейцы" - 3:2.

Сейчас счёт в серии до трех побед 0-2 в пользу «СКА-1946». Следующий матч пройдёт в Череповце 24 марта.

