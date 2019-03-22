В Череповце мужчину, который во время драки после поминок убил знакомого, приговорили к 8 месяцам лишения свободы

22.03.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор мужчине, который во время ссоры после поминок убил своего 42-летнего знакомого. 

Следствием и судом установлено, что в ночь на 8 ноября 2018 года возле дома №62 на Московском проспекте двое мужчин, возвращавшиеся в состоянии алкогольного опьянения после поминок общего знакомого, поссорились. 43-летний мужчина ударил по лицу 42-летнего приятеля, тот не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт. От причиненной травмы 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.  

Подсудимого признали виновным по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С него подлежит взысканию 400 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда, причиненного брату погибшего. Приговор не вступил в законную силу,- сообщается на сайте регионального СК.

 

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