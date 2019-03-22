Школу на 1500 мест обещают построить в 106 микрорайоне Череповца в 2021 году

В 2020 году в Череповце планируют начать строительство новой школы на 1500 мест, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Решение о проектировании новых социальных объектов вчера было принято на градостроительном совете, который прошел в Череповце. Варианты расположения будущих образовательных учреждений представила мэр города Елена Авдеева.

«Нехватка мест в школах в Череповце по-прежнему ощутима. На сегодняшний день в Зашекснинской части города почти 44% детей учатся во вторую смену. Это один из самых больших показателей в масштабах всей области, - подчеркнула Елена Авдеева. – Для решения этой проблемы предлагается запланировать в 106 микрорайоне города строительство еще одной крупной школы на 1500 мест».

Расчеты показывают, что строительство такого крупного образовательного учреждения позволит сократить количество череповецких школьников, учащихся во вторую смену, на 13,2%, тем самым значительно снизив нагрузку на другие образовательные учреждения города.

Губернатор поручил в ближайшее время направить в Министерство просвещения РФ заявку на получение федерального софинансирования и до конца года завершить разработку ПСД. При этом планируется, что будет повторно применен проект, уже использованный для возведения школы в 112 мкр. Это позволит городу сэкономить значительные средства на разработку документации.

«Изначально мы планировали строительство школы на 1000 мест, но мы понимаем, что этого будет недостаточно, поэтому сегодня принимаем решение о строительстве школы на 1500 мест. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи. Объем инвестиций колоссальный – почти полтора миллиарда рублей. Поручаю включить областное софинансирование в проект бюджета и параллельно вести работу по получению федеральных средств. В этом году мы разрабатываем ПСД, а в следующем – начинаем строительство со сдачей объекта в эксплуатацию в 2021 году», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Кроме того, в ближайшие годы в Череповце дополнительно появится еще 640 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Речь идет о строительстве двух новых детских садов. По предложению руководства города один из них на 420 мест с бассейном будет расположен в 105 мкр, а второй на 220 мест - в 103 мкр.

Глава региона отметил, что ПСД на оба объекта должна быть разработана и одобрена госэкспертизой до 01 ноября 2019 года. Параллельно специалисты Департамента образования области начнут работу по включению детсадов в госпрограмму по линии Министерства просвещения РФ. После доведения лимитов финансирования на объектах начнутся строительные работы, завершить которые необходимо в 2021 году.

Напомним, что до конца 2019 года в Череповце также завершится строительство двух крупных детских садов в 144 и 112 микрорайонах по 420 мест каждый. Кроме того, к началу лета в Зашекснинском районе должна быть сдана в эксплуатацию, а 1 сентября уже принять детей самая крупная в области школа на 1500 мест.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"