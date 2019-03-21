Экс-кассира Бабаевской ЦРБ осудили условно за присвоение 265 тысяч рублей

В Бабаево вынесли приговор 61-летней женщине кассиру ЦРБ, которая присвоила 265 тысяч рублей выручки больницы.

Как следует из материалов дела, в период с 9 января по 31 декабря 2017 года, подсудимая, работая кассиром в БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ», оформляла договоры об оказании возмездных услуг и получала деньги от пациентов. В кассу она средства не вносила, а присваивала себе.

- С целью личной наживы обратила вверенные ей денежные средства на сумму 265 657 рублей 24 копейки в свою пользу, то есть совершила их хищение путем присвоения. Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению, причинив БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» ущерб на указанную сумму, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина вину в совершенном преступлении признала, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание пенсионерке, суд признал явку с повинной и полное возмещение материального ущерба.



В итоге подсудимой было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, на период испытательного срока на женщину возложена обязанность не менять место жительства (пребывания) и работы без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением приговора.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.