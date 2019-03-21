Суд в Вологде отказал чиновнице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова

21.03.2019 [Общество]

Вологодский городской суд отказал начальнику управления информации Вологды Анне Санкиной в требовании удалить коллажи с ее фотографиями из блога Евгения Доможирова.

Поводом для иска сотрудницы городской администрации стали публикации движения «Вместе» по поводу возможного размещения в Ковыринском парке Ледовой арены, а именно о соответствующей встрече активистов и чиновников, которая состоялась 14 ноября 2018 года. На ней присутствовала Анна Санкина и, по словам Евгения Доможирова, всячески возражала, когда он начал вести прямую трансляцию встречи в соцсети.

- Встреча была больше похожа на боксерский поединок, в котором горадминистрация постоянно пропускала удары или получала достойный отпор. Например, в ответ на упреки Анны Санкиной, что координатор «Настоящей Вологды» Ольга Смирнова может получать информацию из первых рук как член Общественного совета, вологжанка ответила, что уже как-то направляла запрос, а ответ почему-то получила через месяц с лишним… - писала о происходящем журналист Марина Чернова.

В итоге и чиновники, и активисты пришли к тому, что обе стороны против строительства Ледовой арены в Ковыринском парке, а конкретного проекта, предполагающего размещение в данном месте, у них нет.

После встречи на новостном сайте городской администрации вышли публикации, которые Евгений Доможиров назвал однобокими и пропагандисткими, и в связи с этим разместил у себя в блоге отредактированную фотографию со встречи: на ней к туловищам четырех присутствовавших на встрече человек была прифотошоплена голова начальника управления информации и общественных связей администрации Вологды Анны Санкиной с другого фото.

Спустя некоторое время Анна Санкина подала на движение «Вместе» и Евгения Доможирова иск в суд, в котором говорит, что публикацией ее личных фото политик нанес ей моральный вред.

«Мое изображение намеренно искажено, дополнено изображением туловищ других людей, что нарушает мое право на личное изображение, а также право на охрану изображения, поскольку не соответствует действительности, представляет меня в искаженном фотографическом образе, несвойственном мне виде», - говорится в исковом заявлении.

Анна Санкина требовала удалить изображения с сайта движения «Вместе» и из блога Евгения Доможирова, а также требовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

На суде Евгений Доможиров подчеркнул, что коллажи созданы не о частном лице, а о должности — начальник управления.

«В названиях, в коллаже, в материалах есть только чиновник, а не частное лицо», - отметил Евгений.

В итоге суд отказал Анне Санкиной в удовлетворении требований. Мотивированное решение будет выпущено 25 марта.

У начальника управления информации есть возможность оспорить его в вышестоящей инстанции.

Тэги: Доможиров, фотографии, суды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
Новый бассейн обещают построить на стадионе «Витязь» в Вологде в 2019 году
В Вологде планируют восстановить троллейбусный маршрут №1, но сроки пока неизвестны
21.03.2019 [Происшествия]

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины

3518
0
20.03.2019 [Общество]

Жителям предлагают проголосовать за один из шести проектов арт-пространства возле драмтеатра в Вологде

1879
9
21.03.2019 [Общество]

В Вологде регионального оператора обязали убирать площадки, переполненные из-за вывоза мусора не по графику

1028
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экс-кассира Бабаевской ЦРБ осудили условно за присвоение 265 тысяч рублей
Суд в Вологде отказал чиновнице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова
«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино
Жители Молочного отстояли зеленую зону в березовой роще, не одобрив строительство там храма
У дома 74б на улице Возрождения в Вологде подключили фонари на уличных столбах
В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В Вологде регионального оператора обязали убирать площадки, переполненные из-за вывоза мусора не по графику
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5033
0
21.03.2019 [БлогоVO]

Дорога тает быстрее снега

25
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

778
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика