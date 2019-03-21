Суд в Вологде отказал чиновнице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова

Вологодский городской суд отказал начальнику управления информации Вологды Анне Санкиной в требовании удалить коллажи с ее фотографиями из блога Евгения Доможирова.

Поводом для иска сотрудницы городской администрации стали публикации движения «Вместе» по поводу возможного размещения в Ковыринском парке Ледовой арены, а именно о соответствующей встрече активистов и чиновников, которая состоялась 14 ноября 2018 года. На ней присутствовала Анна Санкина и, по словам Евгения Доможирова, всячески возражала, когда он начал вести прямую трансляцию встречи в соцсети.

- Встреча была больше похожа на боксерский поединок, в котором горадминистрация постоянно пропускала удары или получала достойный отпор. Например, в ответ на упреки Анны Санкиной, что координатор «Настоящей Вологды» Ольга Смирнова может получать информацию из первых рук как член Общественного совета, вологжанка ответила, что уже как-то направляла запрос, а ответ почему-то получила через месяц с лишним… - писала о происходящем журналист Марина Чернова.

В итоге и чиновники, и активисты пришли к тому, что обе стороны против строительства Ледовой арены в Ковыринском парке, а конкретного проекта, предполагающего размещение в данном месте, у них нет.

После встречи на новостном сайте городской администрации вышли публикации, которые Евгений Доможиров назвал однобокими и пропагандисткими, и в связи с этим разместил у себя в блоге отредактированную фотографию со встречи: на ней к туловищам четырех присутствовавших на встрече человек была прифотошоплена голова начальника управления информации и общественных связей администрации Вологды Анны Санкиной с другого фото.

Спустя некоторое время Анна Санкина подала на движение «Вместе» и Евгения Доможирова иск в суд, в котором говорит, что публикацией ее личных фото политик нанес ей моральный вред.

«Мое изображение намеренно искажено, дополнено изображением туловищ других людей, что нарушает мое право на личное изображение, а также право на охрану изображения, поскольку не соответствует действительности, представляет меня в искаженном фотографическом образе, несвойственном мне виде», - говорится в исковом заявлении.

Анна Санкина требовала удалить изображения с сайта движения «Вместе» и из блога Евгения Доможирова, а также требовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

На суде Евгений Доможиров подчеркнул, что коллажи созданы не о частном лице, а о должности — начальник управления.

«В названиях, в коллаже, в материалах есть только чиновник, а не частное лицо», - отметил Евгений.

В итоге суд отказал Анне Санкиной в удовлетворении требований. Мотивированное решение будет выпущено 25 марта.

У начальника управления информации есть возможность оспорить его в вышестоящей инстанции.